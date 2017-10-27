Баку - один из кандидатов на проведение матча-открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Шесть городов претендуют на проведение матча-открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года. Как сообщает Report, об этом заявил ТАСС генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис.

Т. Теодоридис сказал, что на проведение матча-открытия претендуют шесть городов. "На данный момент шесть городов, включая Санкт-Петербург, высказали намерение принять матч открытия Евро-2020. Решение будет принято в первой половине 2018 года — в феврале или июне, когда пройдут заседания исполнительного комитета"

Также на проведение матча-открытия была выдвинута кандидатура города Баку. Как сообщили Report в Департаменте информации и связей с общественностью АФФА, ответ на соответствующий запрос УЕФА был положительным.

Наряду с этим, было отмечено, что есть мало шансов на проведение матча-открытия на Бакинском олимпийском стадионе. В качестве причины указывается то, что на этой арене будет проведен финальный матч Лиги Европы, который состоится в 2019 году.

Английский стадион "Уэмбли" (Лондон) не может претендовать на матч-открытие. Потому что полуфинальные матчи и финал игры состоятся на этой арене. Бакинский олимпийский стадион будет принимать матчи 1/4 финала, наравне со стадионами "Альянс Арена" (Мюнхен), "Санкт-Петербург" и "Олимпико" (Рим). Из этих городов Санкт-Петербург уже выдвинул свою кандидатуру. Бакинский олимпийский стадион, вмещающий 68 700 человек, опержает по своей вместительности другие 8 арен.

Отметим, что Чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдет в 13 городах с 12 июня по 12 июля. Матчи примут Лондон, Мюнхен, Баку, Санкт-Петербург, Рим, Копенгаген, Бухарест, Амстердам, Дублин, Бильбао, Будапешт, Брюссель, Глазго. Полуфиналы и финал турнира будут проведены в Лондоне.