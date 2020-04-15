Наверх

Бакинский олимпийский стадион вошел в число самых крупных арен Европы

Бакинский олимпийский стадион вошел в число самых крупных арен Европы

Проведено исследование относительно самых крупных футбольных арен Европы.

Как сообщает Report, Arabic.sport360 назвал самые крупные стадионы континента.

В список вошел и Бакинский олимпийский стадион (БОС). БОС занимает 17-е место по вместимости болельщиков (68 700) среди 30 арен.

Стадион "Барселоны" в Испании "Ноу Камп" на 99 354 зрителя занимает первое место, стадион "Уэмбли" в Англии на 90 тыс. мест занимает второе место.

Замыкает первую "тройку" стадион "Сигнал Идуна Парк" на 81 359 мест в Германии, на котором проводит домашние игры команда "Боруссия" (Дортмунд).

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!