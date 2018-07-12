Бакинский "Нефтчи" одержал победу над венгерским "Уйпештом"

Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" (Баку) стартовал с победы в Лиге Европы.

Как сообщает Report, в рамках первого квалификационного раунда бакинцы у себя дома принимали венгерский "Уйпешт". Игра состоялась на "Далга Арене" в поселке Мардакян.

На 8-й минуте после острой атаки гости открыли счет в матче: отличился Даниель Нагин. Однако, форвард бакинцев Багали Дабо на 24-й минуте сравнял счет, а на 71-й оформил дубль, и вывел свою команду вперед. Итог в матче поставил Эмин Махмудов, забив гол на второй добавленной минуте к основному времени. Итак, "Нефтчи" одержал волевую победу со счетом 3:1 и имеет очень хорошие шансы выйти во второй раунд турнира. Ответный матч между этими командами состоится 19 июля.

Отметим, что в других матчах Евро Лиги представители Азербайджана выступили неудачно. Так, "Габала" на своем поле проиграла "Прогрессу" из Люксембурга, а "Кешля" в гостях крупно уступила мальтийскому "Бальцану" со счетом 1:4.