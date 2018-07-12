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    Бакинский "Нефтчи" одержал победу над венгерским "Уйпештом"

    Баку. 12 июля. REPORT.AZ/ Футбольный клуб "Нефтчи" (Баку) стартовал с победы в Лиге Европы. 

    Как сообщает Report, в рамках первого квалификационного раунда бакинцы у себя дома принимали венгерский "Уйпешт". Игра состоялась на "Далга Арене" в поселке Мардакян. 

    На 8-й минуте после острой атаки гости открыли счет в матче: отличился Даниель Нагин. Однако, форвард бакинцев Багали Дабо на 24-й минуте сравнял счет, а на 71-й оформил дубль, и вывел свою команду вперед. Итог в матче поставил Эмин Махмудов, забив гол на второй добавленной минуте к основному времени. Итак, "Нефтчи" одержал волевую победу со счетом 3:1 и имеет очень хорошие шансы выйти во второй раунд турнира.  Ответный матч между этими командами состоится 19 июля. 

    Отметим, что в других матчах Евро Лиги представители Азербайджана выступили неудачно. Так, "Габала" на своем поле проиграла "Прогрессу" из Люксембурга, а "Кешля"  в гостях крупно уступила мальтийскому "Бальцану" со счетом 1:4.       

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