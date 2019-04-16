Азербайджанский футболист заплатил 155 тыс. рублей избитому американцу за отказ от претензий

Стали известны подробности ДТП с участием полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева.

Как сообщает Report со ссылкой на Mash, 23-летний полузащитник, управляя "Мерседесом", не пропустил пешеходов и задел 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. После этого между сторонами произошла драка. У американца диагностировали перелом костей носа.

Футболист выплатил пострадавшему за отказ от претензий 155 тысяч рублей. Отмечается, что американец намерен пройти освидетельствование в больнице и потребовать с Гулиева большую сумму.

Напомним, что 11 апреля, не обратив внимание на красный свет светофора, Аяз Гулиев на московской улице Краснопрудная задел за рулем автомобиля марки "Mercedes" 29-летнего гражданина США Майкла Коу Джона Эли. Выйдя из машины, полузащитник поспорил с Майклом Коу Джоном Эли, и, ударив его, сломал мужчине нос. На место происшествия прибыли полиция и машина скорой медицинской помощи. Футболист попросил прощения у иностранца и взял на себя все расходы. После потерпевший написал заявление о том, что не имеет никаких претензий к Гулиеву. За этот поступок клуб дисквалифицировал и оштрафовал футболиста.