"Спартак" отстранил Аяза Гулиева от основного состава

Российский клуб "Спартак" наказал полузащитника Аяза Гулиева.

Как сообщает Report со ссылкой на сайт championat.com, хавбек оштрафован на 5 млн рублей за наезд на пешехода.

Штраф вычтут из зарплаты Гулиева, который зарабатывает в "Спартаке" около 6 млн рублей.

Кроме того, Аяза отстранили от основного состава - игрока отправили на тренировки в дубль, но играть за него запретили.

Накануне, 11 апреля, стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём "Мерседесе" проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, коим оказался американец. После этого игрок "Спартака" вышел из машины и повздорил с пешеходом. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова пошел вслед за американцем. В результате конфликта футболист сломал иностранцу нос. Позже игрок "Спартака" попросил прощения и обещал возместить финансовые расходы мужчине на лечение. В полиции потерпевший написал заявление об отсутствии претензий к нападавшему.