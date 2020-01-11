​Азербайджанский футболист со скандалом покинул германский клуб

Германский клуб "Pröyssen Munster" расстался с азербайджанским футболистом Руфатом Дадашовым.

Как сообщает Report, об этом рассказал директор клуба Мальте Метселдер. Он указал причины недовольства 29-летним нападающим: "Нам нужны игроки, на 100% преданные команде. К сожалению, Руфат больше не хочет быть частью команды и ставит превыше собственные амбиции. Он неоднократно говорил нам, что не хочет носить форму нашего клуба".

Дадашов продолжит свою карьеру в "Phoenix Rising" во второй лиге США. Клубы договорились не разглашать условия трансфера.