Азербайджанский судья получил назначение от УЕФА

15 августа, 2016 11:10

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Юсиф Нуруллаев получил назначение от УЕФА. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Ю.Нуруллаев примет участие в матчах группы С предварительного классификационного этапа Кубка УЕФА. В группе будут вести борьбу команды "Гамбург Пантерс" (Германия), "Университет Кардифф" (Уэльс), "Сандефьорд Футбол" (Норвегия) и "Классик Кишинев" (Молдова). Отметим, что игры состоятся 18-21 августа в Молдове.