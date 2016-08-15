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    Азербайджанский судья получил назначение от УЕФА

    Игры состоятся 18-21 августа в Молдове

    Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Азербайджанский рефери ФИФА Юсиф Нуруллаев получил назначение от УЕФА.

    Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, Ю.Нуруллаев примет участие в матчах группы С предварительного классификационного этапа Кубка УЕФА.

    В группе будут вести борьбу команды "Гамбург Пантерс" (Германия), "Университет Кардифф" (Уэльс), "Сандефьорд Футбол" (Норвегия) и "Классик Кишинев" (Молдова).

    Отметим, что игры состоятся 18-21 августа в Молдове.

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