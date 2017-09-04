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    Азербайджанский рефери проконтролирует матч Швеция- Кипр

    Встреча по бакинскому времени стартует в 20:45

    Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский судья международной степени Омар Пашаев получил новое назначение.

    Как сообщает Report, молодой рефери ФИФА проконтролирует матч Швеция – Кипр в рамках чемпионата Европы между футболистами до 21 года.

    Матч второго тура 6-й группы состоится 6 сентября на одноименном стадионе в шведском городе Фалкенберг и будет контролироваться с боковой линии Намиком Гусейновым и Мубаризом Гашимовым, четвертым судьей выступит Рауф Джаббаров. Встреча по бакинскому времени стартует в 20:45.

    Отметим, что в первом туре Кипр одолел Мальту со счетом 2:1, Швеция пока не проводила игр.

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