Азербайджанский рефери проконтролирует матч Швеция- Кипр

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский судья международной степени Омар Пашаев получил новое назначение.

Как сообщает Report, молодой рефери ФИФА проконтролирует матч Швеция – Кипр в рамках чемпионата Европы между футболистами до 21 года.

Матч второго тура 6-й группы состоится 6 сентября на одноименном стадионе в шведском городе Фалкенберг и будет контролироваться с боковой линии Намиком Гусейновым и Мубаризом Гашимовым, четвертым судьей выступит Рауф Джаббаров. Встреча по бакинскому времени стартует в 20:45.

Отметим, что в первом туре Кипр одолел Мальту со счетом 2:1, Швеция пока не проводила игр.