Азербайджанский нападающий заключил контракт с немецким клубом

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ Бывший футболист сборной Азербайджана Руфат Дадашов сменил клуб.

Как сообщает Report, носящий сейчас форму берлинского "Динамо" северо-восточной зоны (IV дивизион) Региональной лиги Германии 28-летний форвард подписал двухлетний контракт с клубом “Пройссен Мюнстер”.

Дадашов примкнет к новой команде III лиги Германии по завершении текущего сезона. Форвард, который может вновь получить приглашение в сборную Азербайджана, сейчас является бомбардиром Региональной лиги. Он в 24 матчах забил 23 гола.

“Пройссен Мюнстер” после 32 туров занимает 13 позицию с 39 очками.

Отметим, что Руфат Дадашов в 2013-2014 годы выступил в целом в 16 играх и забил 4 гола. Сейчас в сборную приглашается его брат Ренат Дадашов.