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Футболист азербайджанского происхождения восстановил карьеру

Футболист азербайджанского происхождения восстановил карьеру Игрок сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов официально восстановил карьеру.
Футбол
7 августа 2020 г. 18:10
Футболист азербайджанского происхождения восстановил карьеру

Игрок сборной России и московского "Спартака" Александр Самедов официально восстановил карьеру.

Как передает Report, полузащитник азербайджанского происхождения, который в августе прошлого года вернулся в футбол и заключил контракт с клубом "Знамя", вчера вышел на официальную игру.

36-летний ветеран надел форму на матче со "Знаменем Труда" в 1/256 финала Кубка России.

Встреча завершилась победой команды Самедова со счетом 1:0.

А.Самедов в последний раз носил форму российского клуба "Крылья Советов". В течение своей профессиональной карьеры с 2002 года он выступал за московские "Спартак", "Динамо" и "Локомотив".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanlı futbolçu karyerasını kubok matçı ilə bərpa etdi

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