Азербайджанский футболист покинул словенский клуб

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ Покинув словенский клуб "Домжале", азербайджанский футболист Самир Масимов перешел в бакинский АЗАЛ.

Об этом Report сообщил менеджер АЗАЛ Эльдениз Юсифов.

По словам официального представителя клуба, на данный момент 22-летний полузащитник находится в лагере АЗАЛ. Э.Юсифов сказал, что они заключат контракт с С.Масимовым: "Самир пришел в нашу команду недавно. Завтра, после прохождения медосмотра, с ним заключат контракт по системе 6 месяцев + 1 год".

Отметим, что покинувший в феврале 2016 года "Нефтчи" и заключивший с словенским "Домжале" 3-летний контракт Самир Масимов не мог попасть в основной состав. В декабре прошлого года он был на смотре в казахстанском клубе "Окжетпес", однако не был одобрен.