О нас

Азербайджанский чемпион расстался с болгарским клубом

Азербайджанский чемпион расстался с болгарским клубом Бывший футболист "Нефтчи" Ахмед Ахмедов расстался с болгарским ЦСКА.
Футбол
24 мая 2022 г. 09:55
Азербайджанский чемпион расстался с болгарским клубом

Бывший футболист "Нефтчи" Ахмед Ахмедов расстался с болгарским ЦСКА.

Как сообщает Report, об этом 27-летний нападающий объявил на своем аккаунте в Instagram.

Отметив, что два года выступал за самый титулованный клуб страны, болгарский форвард поблагодарил всех, кто его поддерживал, и пожелал команде успехов.

Ахмед Ахмедов носит форму софийского ЦСКА с 2020 года. Во второй половине сезона 2020/2021 он выступал за "Нефтчи" на правах аренды и завоевал с "бело-черными" титул чемпиона страны. Нападающий забил единственный гол в последнем матче XXVIII тура против "Карабаха".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan çempionu Bolqarıstan klubundan ayrılıb

Самое читаемое

Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана, ведется расследование
19 мая 2022 г. 15:20
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
Трагически погиб директор Мардакянского дендрария
19 мая 2022 г. 11:18
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
Зенитно-ракетный комплекс С-500 начинает поступать на вооружение в РФ
18 мая 2022 г. 11:52
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
Массовая драка в Баку, есть пострадавший
19 мая 2022 г. 06:55
Защитник Мариуполя опубликовал последние фото с Азовстали
ФотоЗащитник Мариуполя опубликовал последние фото с "Азовстали"
20 мая 2022 г. 14:24
МВД предупредил шутников: Вызов ложный, штраф реальный!
МВД предупредил "шутников": Вызов ложный, штраф реальный!
19 мая 2022 г. 13:28
МЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
ФотоМЧС: В результате пожара сгорели две квартиры
18 мая 2022 г. 00:35
Беспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
ВидеоБеспилотники Bayraktar Akıncı приземлились в Баку
21 мая 2022 г. 21:50
В Мелитополе украинские партизаны взорвали российский бронепоезд
В Мелитополе украинские "партизаны" взорвали российский бронепоезд
18 мая 2022 г. 15:16
В Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
ФотоВ Баку вырубили деревья в связи со строительством новых зданий
18 мая 2022 г. 13:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi