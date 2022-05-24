Азербайджанский чемпион расстался с болгарским клубом

Бывший футболист "Нефтчи" Ахмед Ахмедов расстался с болгарским ЦСКА.

Бывший футболист "Нефтчи" Ахмед Ахмедов расстался с болгарским ЦСКА.

Как сообщает Report, об этом 27-летний нападающий объявил на своем аккаунте в Instagram.

Отметив, что два года выступал за самый титулованный клуб страны, болгарский форвард поблагодарил всех, кто его поддерживал, и пожелал команде успехов.

Ахмед Ахмедов носит форму софийского ЦСКА с 2020 года. Во второй половине сезона 2020/2021 он выступал за "Нефтчи" на правах аренды и завоевал с "бело-черными" титул чемпиона страны. Нападающий забил единственный гол в последнем матче XXVIII тура против "Карабаха".