Азербайджанский борец столкнулся на ЧМ среди военнослужащих с несправедливостью судей

Баку. 22 сентября. REPORT.AZ/ Сборная Азербайджана завоевала очередную медаль на прошедшем в столице Македонии городе Скопье при поддержке Международного совета военного спорта (CİSM) 31-м чемпионате мира по вольной борьбе среди военнослужащих.

Как сообщает Report, обладателем медали стал Ашраф Алиев в весовой категории 74 кг.

Обыграв алжирского и польского соперников, А.Алиев встретился в полуфинале с иранским спортсменом. На прошедшей в напряженной обстановке встрече он столкнулся с грубыми ошибками судей. Во время поединка А.Алиев обыграл индийского спортсмена и стал бронзовым призером чемпионата.

Отметим, что в первый день соревнований были завоеваны еще 2 медали. Агагусейн Мустафаев (65 кг) взял золото, а Джошгут Азимов (70 кг) - серебро.