Азербайджанский бомбардир немецкого клуба преждевременно завершил чемпионат из-за травмы

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Бывший игрок сборной Азербайджана Руфат Дадашов может преждевременно завершить сезон.

Как сообщает Report со ссылкой на издание WN, у носящего форму берлинского "Динамо" северо-восточной зоны (IV дивизион) Региональной лиги Германии 28-летнего форварда обнаружена трещина в колене. Установлено, что форвард, который во встрече XXVII тура, где команда со счетом 4:2 обыграла "Хальберштадт", забил "дубль" и травмировал колено, не сможет играть 4-6 недель.

Ввиду того, что чемпионат завершится 12 мая, Дадашов сказал, что вряд ли сумет восстановиться до того времени:

"В моем левом колене есть трещина. В самом лучшем случае я смогу сыграть 21 мая на финале кубка по берлинской зоне".

В полуфинале кубка "Динамо" встретится с "Теннис Боруссия". Дуэль, в которой победитель определится по результатам одного матча, состоится 18 апреля.

Отметим, что Руфат Дадашов подписал двухлетний контракт с клубом "Пройссен Мюнстер", выступающим в III лиге Германии. К новой команде он примкнет по завершении текущего сезона. Форвард, который может вновь получить приглашение в сборную Азербайджана, сейчас является бомбардиром Региональной лиги. На его счету 26 голов.