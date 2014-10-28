Азербайджанская сборная "U-17" проведет заключительный матч группового этапа отборочного тура ЧЕ по футболу

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Азербайджанская юношеская сборная по футболу проведет заключительный матч группового этапа отборочного тура Чемпионата Европы. Как сообщает Report, команда "U-17" сыграет со сборной Боснии и Герцеговины на стадионе "Патро Эйсден" в бельгийском городе Эйсден. Начало игры в 19:00 (22.00 по бакинскому времени). Главный арбитр матча - Роб Роджерс (Ирландия).