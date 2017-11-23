Азербайджан может доверить украинскому главному тренеру еще один клуб

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Украинский тренер Юрий Максимов может в ближайшее время встать у руля одной из азербайджанских футбольных команд.

Как передает Report со ссылкой на FootBoom, 48-летний специалист приехал в Баку.

Клуб, который он может возглавить, неизвестен. В случае назначения, Ю. Максимов станет вторым иностранным главным тренером в Азербайджане. В настоящее время еще один украинец Роман Григорчук руководит "Габалой".

Отметим, что Ю. Максимов ранее выступал в украинских командах "Днепр", "Динамо" (Киев) и в немецком "Вердере".

К тренерской деятельности он приступил в 2005 году в белорусской команде "Динамо" (Минск). В 2006-2013 гг. Ю. Максимов был главным тренером команд ЦСКА (Киев), "Оболонь", "Кривбасс", "Металлург" (Донецк) и "Мордовия", а в прошлом сезоне казахстанского "Тараза". В сезоне 2013-2014 украинский специалист привел российскую "Мордовию" к победе в первом дивизионе и вывел в Премьер-лигу.