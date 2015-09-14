Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Министр молодежи и спорта Азад Рагимов выразил отношение к отставке директора Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова.

В заявлении Report министр сказал, что А.Исмаилов был освобожден от должности по собственному желанию из-за проблем в состоянии здоровья.

По его словам, нового назначения пока нет: "Нами объявлен конкурс, на основе которого будет избран кандидат на указанную должность. Кроме того, также ведутся переговоры с арендатором стадиона - клубом "Карабах". При новом назначении будет также учитываться и их мнение".

Министр также отметил об отсутствии каких-либо недочетов на газоне Республиканского стадиона, готовящегося к предстоящему 1 октября матчу II тура группового этапа между "Карабахом" и бельгийской командой "Андерлехт".