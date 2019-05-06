​«Аякс» разгромил «Виллем II» и выиграл Кубок Нидерландов

В финальном матче Кубка Нидерландов «Аякс» разгромил «Виллем II» и стал обладателем трофея.

Как передаёт Report, встреча состоялась в Роттердаме на стадионе «Де Куйп».

Счёт был открыт на 38-й минуте. Автором гола стал Д.Блинд, которому ассистировал Д.Тадич. Через минуту преимущество амстердамского клуба увеличил К.-Я.Хунтелар с паса Х.Зиеша. В середине второго тайма Хунтелар оформил дубль, доведя счёт до крупного. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Д. ван де Бек. Четвёртый гол в ворота «Виллема II» забил Р. Ниссен с паса Н. Мазрауи.

«Аякс» в 19-й раз в своей истории выиграл Кубок Нидерландов, и это является рекордом турнира.