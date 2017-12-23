Атлетико уступил Эспаньолу, потерпев первое поражение в Примере - ВИДЕО

Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В рамках 17-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде встречался с «Эспаньолом».

Как передает Report, матч состоялся на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный гол на 88-й минуте забил нападающий «Эспаньола» Серхио Гарсия.

Это поражение стало для «матрасников» первым в сезоне в рамках Примеры. Кроме того, «Атлетико» проиграл первый выездной матч в чемпионате с декабря 2016 года, когда был крупно обыгран «Вильярреалом» (0:3).

В активе мадридского клуба осталось 36 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице испанского первенства. «Эспаньол» (20 очков) поднялся на 14-ю строку.

Испания - Примера. 17-й тур

Эспаньол (Барселона) – "Атлетико М" (Мадрид) - 1:0

1:0 – Гарсия – 88