 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Атлетико уступил Эспаньолу, потерпев первое поражение в Примере - ВИДЕО

    Матч завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев

    Баку. 23 декабря. REPORT.AZ/ В рамках 17-го тура испанской Примеры «Атлетико» на выезде встречался с «Эспаньолом».

    Как передает Report, матч состоялся на стадионе «РКДЭ — Корнелья-Эль Прат» в Барселоне и завершился со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Единственный гол на 88-й минуте забил нападающий «Эспаньола» Серхио Гарсия.

    Это поражение стало для «матрасников» первым в сезоне в рамках Примеры. Кроме того, «Атлетико» проиграл первый выездной матч в чемпионате с декабря 2016 года, когда был крупно обыгран «Вильярреалом» (0:3).

    В активе мадридского клуба осталось 36 очков, команда занимает второе место в турнирной таблице испанского первенства. «Эспаньол» (20 очков) поднялся на 14-ю строку.

    Испания - Примера. 17-й тур

    Эспаньол (Барселона) – "Атлетико М" (Мадрид) - 1:0

    1:0 – Гарсия – 88

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi