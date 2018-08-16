"Атлетико" стал обладателем Суперкубка УЕФА

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ Футболисты мадридского "Атлетико" в дополнительное время победили другой клуб из столицы Испании "Реал" в матче за Суперкубок УЕФА и в третий раз стали обладателями трофея.

Как сообщает Repor, встреча действующих победителей Лиги чемпионов и Лиги Европы, прошедшая в среду в Таллине, завершилась со счетом 4:2 в пользу "Атлетико".

В основное время у победителей дублем отметился Диего Коста (1-я и 79-я минуты), а в дополнительное по голу забили Сауль (98-я) и Коке (104-я). В составе "Реала" отличились Карим Бензема (27-я) и Серхио Рамос (63-я) с пенальти.

Первый мяч Косты, забитый на 49-й секунде первого тайма, стал самым быстрым голом в истории турнира.

"Атлетико" ранее побеждал в Суперкубке УЕФА в 2010 и 2012 годах.