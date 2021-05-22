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"Атлетико" стал чемпионом Испании

"Атлетико" стал чемпионом Испании В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры мадридский «Атлетико» переиграл «Вальядолид».
Футбол
22 мая 2021 г. 21:53
Атлетико стал чемпионом Испании

В матче заключительного, 38-го тура испанской Примеры мадридский "Атлетико" переиграл "Вальядолид".

Как передает Report, встреча проходила на стадионе "Хосе Соррилья" в Вальядолиде и завершилась со счётом 2:1.

"Матрасники" в 38 матчах набрали 86 очка и заняли первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021, опередив ближайшего преследователя, "Реал Мадрид", на два очка.

"Атлетико" стал чемпионом Испании в 11-й раз (1939/1940, 1940/1941, 1949/1950, 1950/1951, 1965/1966, 1969/1970, 1972/1973, 1976/1977, 1995/1996, 2013/2014).

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