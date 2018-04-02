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    "Атлетико" сократил отставание от "Барселоны" до 9 очков. - ВИДЕО

    Мадридцы победили Депортиво со счетом 1:0

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ «Атлетико» победил «Депортиво» в матче 30-го тура испанской Примеры.

    Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

    Автором единственного гола стал французский нападающий мадридцев Кевин Гамейро, реализовавший пенальти на 34-й минуте.

    После 30 туров «Атлетико» набрал 67 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Депортиво» (20) располагается на предпоследней строчке. Лидирует по-прежнему «Барселона» (76). До конца чемпионата осталось 8 туров.

    Атлетико - Депортиво 1:0
    Голы: Гамейро, 33 (с пенальти)

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