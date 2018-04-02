"Атлетико" сократил отставание от "Барселоны" до 9 очков. - ВИДЕО

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ «Атлетико» победил «Депортиво» в матче 30-го тура испанской Примеры.

Как передает Report, встреча прошла в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал французский нападающий мадридцев Кевин Гамейро, реализовавший пенальти на 34-й минуте.

После 30 туров «Атлетико» набрал 67 очков и продолжает занимать второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Депортиво» (20) располагается на предпоследней строчке. Лидирует по-прежнему «Барселона» (76). До конца чемпионата осталось 8 туров.

Атлетико - Депортиво 1:0

Голы: Гамейро, 33 (с пенальти)