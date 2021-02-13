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"Атлетико" продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге

"Атлетико" продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге "Атлетико" на выезде обыграл "Гранаду" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.
Футбол
13 февраля 2021 г. 22:18
Атлетико продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге

"Атлетико" на выезде обыграл "Гранаду" в матче 23-го тура чемпионата Испании по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе победителей мячи забили Маркос Льоренте (63-я минута) и Анхель Корреа (75). У проигравших отличился Янгель Эррера (66).

"Атлетико" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до десяти матчей (девять побед, одна ничья). В последний раз подопечные Диего Симеоне не смогли набрать очки 12 декабря в гостевом матче с мадридским "Реалом" (0:2).

"Атлетико" продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 54 очка и опережая идущий на втором месте и сыгравший на матч больше "Реал" на восемь очков. "Гранада" имеет в активе 30 очков и занимает восьмую строчку.

В следующем матче "Атлетико" 17 февраля на выезде сыграет с "Леванте". "Гранада" 21 февраля в гостях встретится с "Уэской".

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