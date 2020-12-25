"Атлетико" обжалует дисквалификацию Триппьера

Испанский футбольный клуб "Атлетико" намерен обжаловать решение Футбольной ассоциации Англии о дисквалификации защитника Кирана Триппьера на десять недель.
По информации источника, клуб обжалует решение в ФИФА. "Атлетико" считает, что клуб пострадает от этого решения больше, чем игрок. По мнению мадридского клуба, дисквалификация Триппьера должна затрагивать его участие в матчах сборной Англии, однако ближайшую игру национальная команда проведет только в конце марта.
Напомним, что ранее 30-летний футболист был дисквалифицирован за нарушение правил о ставках. Расследование касалось перехода Триппьера в "Атлетико" из английского "Тоттенхэма" в июле 2019 года.