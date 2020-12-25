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"Атлетико" обжалует дисквалификацию Триппьера

"Атлетико" обжалует дисквалификацию Триппьера Испанский футбольный клуб "Атлетико" намерен обжаловать решение Футбольной ассоциации Англии о дисквалификации защитника Кирана Триппьера на десять недель.
Футбол
25 декабря 2020 г. 22:50
Атлетико обжалует дисквалификацию Триппьера
Киран Триппьер

Испанский футбольный клуб "Атлетико" намерен обжаловать решение Футбольной ассоциации Англии о дисквалификации защитника Кирана Триппьера на десять недель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает испанская газета As.

По информации источника, клуб обжалует решение в ФИФА. "Атлетико" считает, что клуб пострадает от этого решения больше, чем игрок. По мнению мадридского клуба, дисквалификация Триппьера должна затрагивать его участие в матчах сборной Англии, однако ближайшую игру национальная команда проведет только в конце марта.

Напомним, что ранее 30-летний футболист был дисквалифицирован за нарушение правил о ставках. Расследование касалось перехода Триппьера в "Атлетико" из английского "Тоттенхэма" в июле 2019 года.

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