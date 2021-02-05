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"Атлетик" обыграл "Бетис" и вышел в полуфинал Кубка Испании

"Атлетик" обыграл "Бетис" и вышел в полуфинал Кубка Испании Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором "Бетис" принимал "Атлетик".
Футбол
5 февраля 2021 г. 03:27
Атлетик обыграл Бетис и вышел в полуфинал Кубка Испании

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором "Бетис" принимал "Атлетик".

Как передает Report, встреча прошла в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин" и завершилась победой гостей в серии пенальти. (1:1, 4:1 - по пенальти).

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. Хозяева открыли счет на 84-й минуте после точного удара Хуанми. "Атлетик" удалось восстановить равновесие на четвертой компенсированной минуте и перевести игру в овертайм. Гол в свой актив записал Рауль Гарсия. В дополнительное время команды также не определили победителя, и судьба путевки в следующий этап определилась в серии пенальти, где победу одержали футболисты "Атлетик".

На предыдущей стадии турнира "Бетис" обыграл "Реал Сосьедад", а "Атлетик" одержал победу в матче с "Алькояно".

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Версия на азербайджанском языке "Atletik" "Betis"ə qalib gələrək İspaniya Kubokunun yarımfinalına çıxdı

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