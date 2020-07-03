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"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии

"Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии "Аталанта" на своем поле переиграла "Наполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.
Футбол
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3 июля 2020 г. 01:01
Аталанта одержала седьмую победу подряд в чемпионате Италии

"Аталанта" на своем поле переиграла "Наполи" в матче 29-го тура чемпионата Италии по футболу.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча завершилась со счетом 2:0.

Забитыми мячами отметились Марио Пашалич (47-я минута) и Робин Госенс (56). На 30-й минуте матча голкипер "Наполи" Давид Оспина получил травму головы во время столкновения, вратарь не смог самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Место Оспины в воротах занял Алекс Мерет.

Отметим, что "Аталанта" одержала седьмую победу подряд в чемпионате страны, в турнирной таблице клуб идет на четвертом месте, набрав 60 очков. Неаполитанский клуб прервал пятиматчевую победную серию и располагается на шестой строчке, имея в активе 45 очков. В следующем туре "Аталанта" 5 июля на выезде сыграет с "Кальяри", "Наполи" в этот же день примет "Рому".

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