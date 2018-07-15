Ассоциация футбола Аргентины договорилась о разрыве контракта с Сампаоли

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) договорилось о досрочном прекращении сотрудничества с главным тренером национальной сборной Хорхе Сампаоли.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Ole.

Отмечается, что представители AFA провели переговоры с адвокатом Сампаоли, в результате которых была достигнута договоренность о разрыве контракта. Сумма неустойки, которую AFA заплатит специалисту, составит $2 млн. О том, когда об уходе Сампаоли будет объявлено официально, не сообщается.

Ранее сообщалось, что Сампаоли продолжит работу со сборной Аргентины, несмотря на неудачное выступление команды на чемпионате мира в России. На турнире аргентинцы дошли до стадии 1/8 финала, где уступили команде Франции со счетом 3:4.