Ассоциация футбольных федераций Азербайджана увеличила выделяемые ПФЛ средства

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Сумма средств, выделенных АФФА Профессиональной футбольной лиге, выросла по сравнению с 2017 годом.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете национальной ассоциации за 2018 год.

Выделенная структурой ПФЛ сумма в 2018 году выросла на 56,9% и составила 40 тыс. манатов. Это по сравнению с прошлым отчетным годом означает рост на 14 500 манатов.

Рост произошел и в общей сумме, выделяемой федерациям и членам в составе АФФА в 2018 году. Ассоциация в 2018 году выделила федерациям и членам 1 млн 340 тыс. 170 манатов. В 2017 году этот показатель составил 849 733 манатов.

АФФА в минувшем году Федерации футзала выделила 493 400 манатов, Союзу ветеранов футбола - 191 565 манатов, Региональной федерации футбола - 1760 тыс. 70 манатов, детской и молодежной федерации – 180 тыс. манатов, Федерации пляжного футбола – 83 250 манатов, Федерации футбола инвалидов - 118 185 манатов, Общественной федерации футбола – 17 200 манатов, Федерации студенческого футбола – 41 500 манатов, Отраслевой федерации футбола – 15 000 манатов.