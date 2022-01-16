Аршавин стал заместителем гендиректора "Зенита"

Директор департамента по развитию молодежного футбола петербургского "Зенита" Андрей Аршавин назначен на пост заместителя генерального директора клуба.

Директор департамента по развитию молодежного футбола петербургского "Зенита" Андрей Аршавин назначен на пост заместителя генерального директора клуба.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщил генеральный директор петербуржцев Александр Медведев.

"Функционал Андрея Аршавина на должности директора департамента по развитию молодежного футбола был достаточно широким - учитывая интенсивное развитие молодежного футбола и значимость этого направления для футбольного клуба "Зенит", совет директоров принял решение поднять должность Аршавина в статусе. На посту заместителя генерального директора по спортивному развитию он по-прежнему будет заниматься повышением эффективности работы вертикали молодежного и детско-юношеского футбола и доведением воспитанников "Газпром-Академии" до основной команды клуба. Что касается должности спортивного директора, статус по ней не поменялся. До конца сезона в клубе такая должность не предполагается", - сказал Медведев.