Аршавин намерен побрить наголо казахстанского журналиста

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Российский футболист казахстанского "Кайрата" Андрей Аршавин заявил, что может лично побрить наголо журналиста, который поспорил, что побреется, если игрок сможет забить 8 голов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом футболист заявил в видеообращении, которое приводит пресс-служба команды.

Журналист Петр Воликов после перехода Аршавина в "Кайрат" усомнился в перспективах россиянина в Казахстане и даже заключил пари - если футболист забьет восемь голов, то он побреется наголо. В воскресенье в матче против "Актобе" 35-летний нападающий забил свой восьмой гол в составе команды.

"Петр, у вас хватило смелости заявить в начале сезона, что вы побреете голову наголо, если я забью восемь голов. Сегодня это случилось. Назначайте время и место, я готов приехать и сделать это лично", - сказал Аршавин в видеообращении к журналисту.

Аршавин подписал однолетний контракт с "Кайратом" 18 марта. На счету россиянина восемь голов в 23 матчах чемпионата Казахстана.