"Арсенал" заключил контракт с 18-летним бразильским нападающим

Лондонский "Арсенал" объявил о переходе нападающего "Итуано" Габриэля Мартинелли.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт клуба, сроки и детали сделки трансфера 18-летнего футболиста в настоящий момент не разглашаются.

В 2017 году Мартинелли находился на просмотре в "Манчестер Юнайтед", также к молодому игроку проявляла интерес "Барселона". Несколько бразильских команд участвовали в борьбе за форварда, но после долгих переговоров Мартинелли решил переехать в Англию.

Отметим, что в прошлом сезоне Габриэля Мартинелли забил в составе клуба шесть голов в 13 матчах.