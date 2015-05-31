Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ «Арсенал» разгромил «Астон Виллу» в финале Кубка Англии.

Как передает Report, решающий матч турнира состоялся в Лондоне на стадионе «Уэмбли» и завершился со счётом 4:0.

По голу забили Тео Уолкотт, Алексис Санчес, Пер Мертезакер и Оливье Жиру.

«Арсенал» выиграл Кубок Англии в рекордный, 12-й раз. Ближайшим преследователем «канониров» по этому показателю является «Манчестер Юнайтед», становившийся победителем Кубка Англии 11-й раз.

Кубок Англии. Финал

Арсенал (Лондон) – Астон Вилла (Бирмингем) – 4:0

Голы: Уолкотт, 40 (1:0); Санчес, 50 (2:0); Мертезакер, 62 (3:0); Жиру, 90+3 (4:0).