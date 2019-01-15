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    "Арсенал" предложил "Ювентусу" и "Интеру" приобрести Озила

    Баку. 15 января. REPORT.AZ/ Лондонский "Арсенал" предпринимает попытки избавиться от полузащитника Месута Озила в зимнее трансферное окно.

    Как передает Report, 30-летний футболист может продолжить карьеру в Италии. 

    Руководство "канониров" связалось сразу с двумя клубами Серии А –"Ювентусом" и миланским "Интером" – и предложило им приобрести хавбека. Однако сделку будет нелегко осуществить, поскольку ни бьянконери, ни нерадзурри не готовы предложить Озилу ту же зарплату, что он получает в "Арсенале". По условиям действующего контракта недельный оклад игрока составляет £ 350 тыс. (€ 391 тыс.).

    Ранее сообщалось, что главный тренер лондонского клуба Унаи Эмери сообщил руководству о необходимости продажи Озила в зимнее трансферное окно. Благодаря уходу немца "Арсенал" смог бы позволить себе усиление. При этом утверждалось, что сам хавбек предпочитает остаться в команде.

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