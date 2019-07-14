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"Арсенал" предложил 80 млн за футболиста "Лилля"

​"Арсенал" предложил €80 млн за футболиста "Лилля"

Английский футбольный клуб "Арсенал" может приобрести нападающего французского "Лилля" Николя Пепе.

Как сообщает Report, об этом пишет французское издание L'Equipe.

По данным источника, лондонцы предложили за 24-летнего ивуарийца €80 млн. Портал Transfermarkt оценивает игрока в €65 млн.

Пепе в минувшем сезоне принял участие в 41 матче "Лилля" во всех турнирах, забив 23 гола и отдав 12 результативных передач. Команда заняла второе место в чемпионате Франции и сыграет в Лиге чемпионов.

"Арсенал" стал пятым в чемпионате Англии и выступит в Лиге Европы.

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