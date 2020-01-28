​"Арсенал" обыграл "Борнмут"

В матче 1/16 финала Кубка Англии "Борнмут" принимал лондонский "Арсенал".

Как передает Report, матч прошел на стадионе "Виталити — Дин Корт" в Борнмуте и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 5-й минуте счёт в матче открыл полузащитник лондонского "Арсенала" Букайо Сака, ассистировал которому бразильский форвард "канониров" Габриэл Мартинелли. На 26-й минуте нападающий Эдвард Нкетиа упрочил преимущество гостей в счёте. В данном эпизоде результативной передачей отметился Сака. В компенсированное время встречи единственный гол за "Борнмут" забил форвард Сэм Сарридж.

Таким образом, "Арсенал" вышел в 1/8 финала Кубка Англии, а "Борнмут" завершил выступление в турнире. В 1/8 финала Кубка Англии лондонский "Арсенал" сыграет с "Портсмутом". Матчи 1/8 финала турнира состоятся 2–5 марта.