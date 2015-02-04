​Армяне устроили массовую драку во время футбольного матча с болгарским клубом

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ В рамках подготовительных сборов во время товарищеского матча с болгарским клубом в Анталии армяне устроили массовую драку.

Как сообщает Report, причиной потасовки стала грубая игра армянского футболиста против игрока болгарского клуба "Левски" Веселина Минева. Произошла массовая драка с участием запасных игроков и технического состава команд. Армяне сбили с ног Владимира Гаджева и стали пинать его ногами. В потасовке отличился активностью главный тренер команды "Ulises" Гаджик Симонян. Руководство клуба "Левски" было вынуждено вывести с поля своих игроков и попросить судей остановить матч.

Отметим, что когда игра была прекращена, счет был 2:1 в пользу "Ulises".