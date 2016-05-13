​Аргентинского футболиста убили рядом с домом при попытке ограбления

Баку. 13 Май. REPORT.AZ/ Аргентинский футболист Родриго Эспиндола убит при попытке ограбления рядом с его домом в городе Монте-Гранде в провинции Буэнос-Айрес.
Как передает Report, по данным полиции, преступление было совершено поздно вечером в четверг.
Защитник клуба Nueva Chicago подъехал к дому, когда на него напали бандиты. Эспиндолу застрелили на глазах у жены и шестимесячного ребенка, отмечает La Nacion.
Получивший ранение в живот 26-летний спортсмен был доставлен в госпиталь, однако спасти его врачам не удалось.
News DepartmentАвтор новости
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