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    ​Аргентинского футболиста убили рядом с домом при попытке ограбления

    Преступление было совершено поздно вечером в четверг

    Баку. 13 Май. REPORT.AZ/ Аргентинский футболист Родриго Эспиндола убит при попытке ограбления рядом с его домом в городе Монте-Гранде в провинции Буэнос-Айрес.

    Как передает Report, по данным полиции, преступление было совершено поздно вечером в четверг.

    Защитник клуба Nueva Chicago подъехал к дому, когда на него напали бандиты. Эспиндолу застрелили на глазах у жены и шестимесячного ребенка, отмечает La Nacion.

    Получивший ранение в живот 26-летний спортсмен был доставлен в госпиталь, однако спасти его врачам не удалось. 

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