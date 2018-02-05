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    Аргентинский футболист пытался попасть в команду при помощи пистолета

    После инцидента тренер ушел в отставку

    Баку. 5 февраля. REPORT.AZ/ Желая получить место в стартовом составе, аргентинский футболист команды "Эскуэла Президенте Рока" Цезарь Пагани угрожал пистолетом тренеру Кристиану Нейру, удерживая его насильно.

    Как передает Report, об этом сообщает Associated Press. По словам тренера, это произошло во время тренировки.

    "Я работаю в этом клубе более 45 лет, но ничего подобного со мной никогда не случалось", - сказал тренер.

    После инцидента тренер ушел в отставку. Полиция расследует произошедшее.

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