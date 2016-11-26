Аргентинский футболист отстранен на 22 матча за удар женщины-арбитра

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Футболист Эммануэль Франсес, выступающий за клуб четвертого аргентинского дивизиона "Депортиво Мерло", отстранен на 22 матча за удар женщины- арбитра.

Как передает Report, об этом сообщает AFP.

Во время матча игрок рукой нанес удар в затылок судье на линии Марии Рокко. Она вынуждена была скрыться в подтрибунном помещении, чтобы спастись от футболиста.

Помимо жалобы в Ассоциацию футбола Аргентины судья подала иск в гражданский суд.