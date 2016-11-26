 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Аргентинский футболист отстранен на 22 матча за удар женщины-арбитра

    Помимо жалобы в Ассоциацию футбола Аргентины судья подала иск в гражданский суд

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Футболист Эммануэль Франсес, выступающий за клуб четвертого аргентинского дивизиона "Депортиво Мерло", отстранен на 22 матча за удар женщины- арбитра.

    Как передает Report, об этом сообщает AFP.

    Во время матча игрок рукой нанес удар в затылок судье на линии Марии Рокко. Она вынуждена была скрыться в подтрибунном помещении, чтобы спастись от футболиста.

    Помимо жалобы в Ассоциацию футбола Аргентины судья подала иск в гражданский суд.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi