​Аргентина сыграла вничью с Парагваем на Кубке Америки

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки - 2019 в группе В сборная Аргентины сыграла вничью с национальной командой Парагвая со счётом 1:1. Как сообщает Report, cчёт был открыт парагвайцами на 37-й минуте. Автором гола стал полузащитник Ричард Санчес, которому ассистировал хавбек Мигель Альмирон.

Лидер Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти на 58-й минуте. Спустя пять минут 11-метровый был назначен уже в ворота аргентинцев, однако нападающий парагвайцев Дерлис Гонсалес переиграть вратаря не смог.

Таким образом, сборная Аргентины набрала только одно очко после двух матчей и может не выйти из группы.