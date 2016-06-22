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    ​Аргентина разгромила США и вышла в финал Кубка Америки - ВИДЕО

    В другом полуфинале сыграют сборные Колумбии и Чили

    Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Аргентины по футболу обыграла команду США со счетом 4:0 и вышла в финал Кубка Америки.

    Как передает Report, матч 1/2 финала турнира состоялся в Хьюстоне (штат Техас).

    В составе победителей отличились Эсекиэль Лавесси (3-я минута), Лионель Месси (32) и Гонсало Игуаин (50, 86).

    Месси забил свой 55-й мяч в составе сборной Аргентины и вышел на первое место в списке бомбардиров команды за всю ее историю.

    В другом полуфинале в Чикаго (штат Иллинойс) 23 июня сыграют сборные Колумбии и Чили. Финал состоится 27 июня, матч за третье место - 26-го.

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