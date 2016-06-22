​Аргентина разгромила США и вышла в финал Кубка Америки - ВИДЕО

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Сборная Аргентины по футболу обыграла команду США со счетом 4:0 и вышла в финал Кубка Америки.

Как передает Report, матч 1/2 финала турнира состоялся в Хьюстоне (штат Техас).

В составе победителей отличились Эсекиэль Лавесси (3-я минута), Лионель Месси (32) и Гонсало Игуаин (50, 86).

Месси забил свой 55-й мяч в составе сборной Аргентины и вышел на первое место в списке бомбардиров команды за всю ее историю.

В другом полуфинале в Чикаго (штат Иллинойс) 23 июня сыграют сборные Колумбии и Чили. Финал состоится 27 июня, матч за третье место - 26-го.