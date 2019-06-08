Аргентина разгромила Никарагуа благодаря дублям Месси и Мартинеса - ВИДЕО

Футболисты сборной Аргентины обыграли команду Никарагуа со счетом 5:1 в товарищеском матче.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, встреча прошла в Сан-Хуане на стадионе "Бисентенарио".

В составе сборной Аргентины дублем отметился капитан команды Лионель Месси (37-я и 38-я минуты). Два гола на свой счет также записал форвард итальянского "Интера" Лаутаро Мартинес (63, 73). Еще один мяч забил полузащитник английского "Уотфорда" Роберто Перейра (81). Единственный гол в составе проигравших себе в актив записал хавбек Хуан Баррера, реализовавший пенальти на первой добавленной ко второму тайму минуте.

В параллельном матче сборная Уругвая со счетом 3:0 переиграла команду Панамы. Забитыми мячам отметились Макси Гомес (19), Луис Суарес (69) и Федерико Вальверде (79).