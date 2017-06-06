Арда Туран завершил карьеру в сборной

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Футболист испанского клуба "Барселона" Арда Туран завершил карьеру в национальной сборной Турции.

Как сообщает Report, об этом 30-летний полузащитник заявил на проведенной пресс-конференции.

"Я очень люблю свою страну, свой флаг. Я всегда говорил, "если хотите, могу отойти в сторону". Думаю, что это время настало. Выражаю огромную признательность каждому, с кем до сих пор работал, товарищам по команде, семье. Я завершаю свою карьеру в национальной команде. Как всегда, с честью и гордостью".

А.Туран заявил, что не сожалеет о том, что ударил спортивного журналиста и подчеркнул, что всегда будет аналогично реагировать на подобное.