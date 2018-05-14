Арбитр ЧМ-2018 пожизненно дисквалифицирован за участие в договорных матчах

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Арбитр Фахад аль-Мирдаси, который был включён в список судей для работы на матчах чемпионата мира—2018 в России, пожизненно дисквалифицирован Федерацией футбола Саудовской Аравии по причине участия в договорных матчах, сообщает пресс-служба организации.

Как передает Report, Аль-Мирдаси судил матч за третье место на Кубке конфедераций 2017 года между командами Мексики и Португалии, а также работал на Олимпиаде-2016 в Бразилии.

Ранее арбитр был отстранён от работы в финальном матче Кубка короля между "Аль-Файсали" и "Аль-Иттихадом". Причиной замены судьи стал тот факт, что аль-Мирдаси отправил письмо представителю одной из команд—финалистов турнира с требованием денежного вознаграждения за помощь в достижении нужного результата. На данный момент арбитр находится под стражей.