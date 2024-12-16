"Араз-Нахчыван" прервал беспроигрышную серию

"Араз-Нахчыван" прервал 15-тиматчевую беспроигрышную серию.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Профессиональной футбольной лиги, подопечные Эльмара Бахшиева проиграли домашний матч XVII тура Премьер-лиги Misli команде "Сабах" со счетом 0:1.
"Араз-Нахчыван" в последний раз проигрывал 2 августа - "Карабаху" со счетом 1:4. После этого нахчыванцы не проигрывали 134 дня, за это время команда провела 15 матчей, в которых одержала 12 побед и 3 раза сыграла вничью.
"Араз-Нахчыван", установивший клубный рекорд, стал 13-й командой в истории национальных чемпионатов, не проигравшей как минимум 15 матчей подряд.
Отметим, что "Араз-Нахчыван" в настоящее время занимает первое место в чемпионате с 39 очками.