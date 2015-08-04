​"Аполлон" приедет в Баку с 22-мя футболистами

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В ответном матче 3-го классификационного тура Лиги Европы по футболу клуб "Габала" встретится с клубом "Аполлон" (Кипр), который приедет с 22-мя футболистами.

Как сообщает Report, команда прибудет в Баку завтра в 13:00 по местному времени.

Вместе с главным тренером Педро Эммануелем в Баку приедут Эстебан Сачетти, Бруно Вейле, Маркос Гуллон, Исли Хиди, Роса Фарлей, Нуно Лопес, Христос Вилер, Фотис Папоулис, Михалис Фани, Гиоргос Колокоудиас, Леандро Фрейре, Жоао Педро, Элизио Силва, Мариос Стильяноу, Рогейро Консеисао, Ангелис Ангели, Александр да Сильва, Яиме Симоес, Стилианос Стилианоу, Гиогрос Меркис, Гиоргос Вассилиоу, Абрахам Гуйе Гуйе.

Отметим, что 6 августа на стадионе Bakcell Arena состоится матч "Габала"-"Аполлон". Игра начнется в 21:00.