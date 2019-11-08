Лига Европы: "Карабах" уступил АПОЭЛю - ОБНОВЛЕНО - 4

Завершился матч IV тура Лиги Европы по футболу между командами АПОЭЛ и "Карабах".

Как передает Report, единственный представитель Азербайджана в Лиге Европы провел в столице Кипра Никосии на стадионе "GSP Arena" очередную встречу группового этапа.

На 40-ой минуте матча "Карабах" повел в счете 1:0. Мяч забил Максим Медведев. Но, увы во втором тайме хозяева поля сумели отличиться дважды, благодаря забитым мячам Лукаса Соузы (59-я мин.) и Георге Эфрема (88-ая мин.) - 2:1.

В другом матче "Севилья" победила с крупным счетом 5:2 люксембургский "Дюделанж".

После IV туров у "Севильи 12 очков. Второе и третье место делят АПОЭЛ и "Карабах", набравшие по 4 очка. Замыкает таблицу "Дюделанж", имея в активе 3 очка."

*** 23:42

АПОЭЛ выходит в счете вперед - 2:1, передает Report.

*** 23:13

Сравнялся счет в матче АПОЭЛ и "Карабах".

Как передает Report, ответный гол в составе хозяев поля на 59-й минуте забил Лукас Соуза.

*** 22:43

Завершился первый тайм. Как передает Report, команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу "Карабаха".

*** 22:38

Стартовал матч IV тура Лиги Европы по футболу между командами АПОЭЛ и "Карабах".

Как передает Report, единственный представитель Азербайджана в Лиге Европы проводит в столице Кипра Никосии на стадионе "GSP Arena" очередную игру группового этапа.

Идет 40-я минута матча. "Карабах" ведет со счетом 1:0. Единственный мяч забил Максим Медведев.