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АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль"

АПЛ: "Манчестер Сити" разгромил "Ливерпуль" Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 4:1 на своем поле победил "Ливерпуль" в матче Английской премьер-лиги. Встреча прошла в субботу на стадионе "Этихад".
Футбол
1 апреля 2023 г. 18:14
АПЛ: Манчестер Сити разгромил Ливерпуль

Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 4:1 на своем поле победил "Ливерпуль" в матче Английской премьер-лиги. Встреча прошла в субботу на стадионе "Этихад".

Как передает Report, забитыми мячами в составе победителей отметились Хулиан Альварес (27-я минута), Кевин Де Брюйне (46), Илкай Гюндоган (53), Джек Грилиш (74). У гостей отличился Мохаммед Салах (17).

"Манчестер Сити" одержал седьмую победу подряд во всех турнирах, последнее поражение команды датируется 5 февраля, тогда горожане уступили "Тоттенхэму" в выездном матче чемпионата (0:1). "Ливерпуль" потерпел третье поражение подряд, ранее подопечные Юргена Клоппа проиграли мадридскому "Реалу" в Лиге чемпионов и "Борнмуту" в Английской премьер-лиге с одинаковым счетом 0:1.

На счету "Манчестер Сити" теперь 64 очка в 28 матчах, команда занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, отставая от лидирующего "Арсенала" на 5 очков. "Ливерпуль" идет шестым с 42 очками в 27 матчах. В следующем туре "Манчестер Сити" 8 апреля в гостях встретится с "Саутгемптоном", "Ливерпуль" 4 апреля на выезде сыграет с "Челси".

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Версия на азербайджанском языке "Mançester Siti" "Liverpul"a qalib gəlib

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