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АПЛ: "Ливерпуль" потерпел шестое домашнее поражение подряд

АПЛ: "Ливерпуль" потерпел шестое домашнее поражение подряд В Ливерпуле завершился матч 27-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Фулхэм". Гости одержали победу со счетом 1:0
Футбол
7 марта 2021 г. 20:49
АПЛ: Ливерпуль потерпел шестое домашнее поражение подряд

В Ливерпуле завершился матч 27-го тура АПЛ "Ливерпуль" - "Фулхэм". Гости одержали победу со счетом 1:0.

Как передает Report, единственный гол был забит на 45-й минуте встречи - нападающий "дачников" Иван Кавалейру с правого края навесил в штрафную, полузащитник Марио Лемина пошел в борьбу, отобрал мяч у Мохамеда Салаха и неотразимо пробил в дальний нижний угол.

Мерсисайдцы потерпели шестое домашнее поражение подряд. Ранее они поочередно уступили "Бёрнли" (0:1), "Брайтон энд Хоув Альбион" (0:1), "Манчестер Сити" (1:4), "Эвертону" (0:2) и "Челси" (0:1).

"Ливерпуль" в 28 матчах набрал 43 очка и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

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