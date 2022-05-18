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АПЛ: "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и сохранил шансы на чемпионство

АПЛ: "Ливерпуль" обыграл "Саутгемптон" и сохранил шансы на чемпионство "Ливерпуль" во вторник обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:1 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Футбол
18 мая 2022 г. 01:04
АПЛ: Ливерпуль обыграл Саутгемптон и сохранил шансы на чемпионство

"Ливерпуль" во вторник обыграл "Саутгемптон" со счетом 2:1 в гостевом матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.

Как передает Report, в составе победителей голами отметились Такуми Минамино (27-я минута) и Жоэль Матип (67). У "Саутгемптона" гол забил Нэйтан Редмонд (13).

"Ливерпуль" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 89 очков в 37 матчах, отставание от лидирующего "Манчестер Сити" составляет одно очко. В заключительном туре "Ливерпуль" примет дома "Вулверхэмптон" 22 мая, "Манчестер Сити" в этот же день сыграет в гостях с "Астон Виллой". "Саутгемптон" с 40 очками после 37 игр располагается на 15-й позиции, в заключительном туре команда также 22 мая встретится на выезде с "Лестером". В случае равенства очков у двух команд, определяющим фактором становится разница мячей, у "Ливерпуля" она составляет "+66" (91 забитый мяч, 25 пропущенных голов), у "Манчестер Сити" - "+72" (96-24).

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